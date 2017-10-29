Українські шпажисти вибороли три нагороди на етапі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В швейцарському Берні за участі українців відбулися змагання етапу Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків "54. TISSOT Grand Prix", передає кореспондент УНН.
Відразу троє представників нашої країни дійшли до стадії 1/2 фіналу. В українському дербі Богдан Нікішин обіграв Ігоря Рейзліна 8:6, а в іншій парі наш Володимир Станкевич поступився корейцю С.Парку 11:15.
У фіналі Нікішин не зумів помститися корейцю за поразку свого співвітчизника, програвши 8:15.
Таким чином, в активі Нікішина "срібло", у "Рейзліна та Станкевича по бронзовій медалі.
Варто зазначити, що Україну також представляли: Ян Сич, Роман Свічкар та Юрій Тараненко.