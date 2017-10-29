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Українські шпажисти вибороли три нагороди на етапі Кубку світу

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В швейцарському Берні за участі українців відбулися змагання етапу Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків "54. TISSOT Grand Prix", передає кореспондент УНН.

Відразу троє представників нашої країни дійшли до стадії 1/2 фіналу. В українському дербі Богдан Нікішин обіграв Ігоря Рейзліна 8:6, а в іншій парі наш Володимир Станкевич поступився корейцю С.Парку 11:15.

У фіналі Нікішин не зумів помститися корейцю за поразку свого співвітчизника, програвши 8:15.

Таким чином, в активі Нікішина "срібло", у "Рейзліна та Станкевича по бронзовій медалі.

Варто зазначити, що Україну також представляли: Ян Сич, Роман Свічкар та Юрій Тараненко.

Українські Національні Новини

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