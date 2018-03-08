Українські шпажисти стали призерами кадетського ЧЄ в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Українська збірна шпажистів виборола нагороду кадетського чемпіонату Європи з фехтування, що триває у Сочі, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
Українська четвірка у складі Максима Карюченка, Андрія Опанасенка, Андрія Деркача і Руслана Гасанова виборола “бронзу” у змаганнях шпажистів.
Українці стартували під сьомим номером посіву і в першому поєдинку обіграли представників Греції (45:35), після в 1/4 фіналу здобули перемогу над британцями (45:42).
Шлях до фіналу нашим фехтувальникам перегородила збірна Італії, яка в підсумку стала переможцем турніру. У “бронзовій зустрічі” українські шпажисти без проблем розібралися з Австрією — 45:26.
Зауважимо, що для збірної України це перша нагорода цьогорічної кадетської континентальній першості. Сьогодні у боротьбу за медалі турніру вступають юніори.
Як повідомляв УНН, український шпажист тріумфував на етапі Кубку світу в Ванкувері.