Українські шпажисти стали призерами кадетського ЧЄ в Росії

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Українська збірна шпажистів виборола нагороду кадетського чемпіонату Європи з фехтування, що триває у Сочі, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

Українська четвірка у складі Максима Карюченка, Андрія Опанасенка, Андрія Деркача і Руслана Гасанова виборола “бронзу” у змаганнях шпажистів.

Українці стартували під сьомим номером посіву і в першому поєдинку обіграли представників Греції (45:35), після в 1/4 фіналу здобули перемогу над британцями (45:42).

Шлях до фіналу нашим фехтувальникам перегородила збірна Італії, яка в підсумку стала переможцем турніру. У “бронзовій зустрічі” українські шпажисти без проблем розібралися з Австрією — 45:26.

Зауважимо, що для збірної України це перша нагорода цьогорічної кадетської континентальній першості. Сьогодні у боротьбу за медалі турніру вступають юніори.

Як повідомляв УНН, український шпажист тріумфував на етапі Кубку світу в Ванкувері.

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