Украинские шпажисты стали призерами кадетского ЧЕ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинская сборная шпажистов завоевала награду кадетского чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Сочи, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
Украинская четверка в составе Максима Карюченко, Андрея Опанасенко, Андрея Деркача и Руслана Гасанова завоевала “бронзу” в соревнованиях шпажистов.
Украинцы стартовали под седьмым номером посева и в первом поединке обыграли представителей Греции (45:35), после в 1/4 финала одержали победу над британцами (45:42).
Путь к финалу нашим фехтовальщикам преградила сборная Италии, которая в итоге стала победителем турнира. В “бронзовой встречи” Украинские шпажисты без проблем разобрались с Австрией — 45:26.
Заметим, что для сборной Украины это первая награда нынешней кадетской континентальном первенстве. Сегодня в борьбу за медали турнира вступают юниоры.
Как сообщал УНН, украинский шпажист победил на этапе Кубка мира в Ванкувере.