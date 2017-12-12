Українські шахістки стали призерами турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У китайському Хуанані в рамках Других Елітних Інтелектуальних Ігор (IMSA) закінчились змагання зі швидких шахів серед чоловіків та серед жінок, на яких українські спортсменки стали призерами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федерацію шахів України.
У чоловічому турнірі представники України Антон Коробов та Василь Іванчук виступили не надто вдало (6 та 9 місця відповідно), а от у жіночому турнірі навпаки - представниці України виявились на висоті - Анна Музичук, Марія Музичук та Анна Ушеніна набрали по 4,5 очок у 7 турах. Стільки ж очок набрали Антоанета Стефанова та Катерина Лагно.
За додатковими показниками Стефанова отримала "золото". Другою та третьою стали Анна та Марія Музичук відповідно, Ушеніна - п’ята.
Нагадаємо, що Анна Музичук та Василь Іванчук двічі тріумфували на змаганнях у Румунії.