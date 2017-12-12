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Українські шахістки стали призерами турніру в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У китайському Хуанані в рамках Других Елітних Інтелектуальних Ігор (IMSA) закінчились змагання зі швидких шахів серед чоловіків та серед жінок, на яких українські спортсменки стали призерами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федерацію шахів України.

У чоловічому турнірі представники України Антон Коробов та Василь Іванчук виступили не надто вдало (6 та 9 місця відповідно), а от у жіночому турнірі навпаки - представниці України виявились на висоті - Анна Музичук, Марія Музичук та Анна Ушеніна набрали по 4,5 очок у 7 турах. Стільки ж очок набрали Антоанета Стефанова та Катерина Лагно.

За додатковими показниками Стефанова отримала "золото". Другою та третьою стали Анна та Марія Музичук відповідно, Ушеніна - п’ята.

Нагадаємо, що Анна Музичук та Василь Іванчук двічі тріумфували на змаганнях у Румунії. 

Українські Національні Новини

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