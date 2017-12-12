Українські шахістки стали призерами турніру в Китаї

У чоловічому турнірі представники України Антон Коробов та Василь Іванчук виступили не надто вдало (6 та 9 місця відповідно), а от у жіночому турнірі навпаки - представниці України виявились на висоті - Анна Музичук, Марія Музичук та Анна Ушеніна набрали по 4,5 очок у 7 турах. Стільки ж очок набрали Антоанета Стефанова та Катерина Лагно.

За додатковими показниками Стефанова отримала "золото". Другою та третьою стали Анна та Марія Музичук відповідно, Ушеніна - п’ята.

Нагадаємо, що Анна Музичук та Василь Іванчук двічі тріумфували на змаганнях у Румунії.