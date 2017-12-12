Украинские шахматистки стали призерами турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В китайском Хуанань в рамках Вторых Элитных Интеллектуальных Игр (IMSA) закончились соревнования по быстрым шахматам среди мужчин и среди женщин, на которых украинские спортсменки стали призерами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
В мужском турнире представители Украины Антон Коробов и Василий Иванчук выступили не слишком удачно (6 и 9 места соответственно), а вот в женском турнире наоборот — представительницы Украины оказались на высоте — Анна Музычук, Мария Музычук и Анна Ушенина набрали по 4,5 очков в 7 турах. Столько же очков набрали Антоанета Стефанова и Екатерина Лагно.
По дополнительным показателям Стефанова получила “золото”. Второй и третьей стали Анна и Мария Музычук соответственно, Ушенина — пятая.
Напомним, что Анна Музычук и Василий Иванчук дважды торжествовали на соревнованиях в Румынии.