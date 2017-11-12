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Українські самбісти вибороли шість медалей на старті ЧС у Сочі

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перші змагальні дні чемпіонату світу з самбо, що проходить у Сочі (Росія), закінчилися низкою завойованих медалей представниками України. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію самбо України.

У перший змагальний день чемпіонату світу в російському Сочі на церемонії нагородження пролунав гімн України. Анастасія Шевченко (Харківська область) здобула "золото" у категорії до 60 кг.

Фінальний поєдинок між Шевченко й білоруською спортсменкою Катериною Прокопенко розвивався для української сторони не дуже оптимістично. Шевченко програвала за балами - 0:3. Але харків'янці вдався больовий прийом, який і вирішив долю протистояння.

Загалом у нашому доробку шість нагород: "срібло" - в Анастасії Новікової (Харківська область, до 48 кг) і Андрія Кучеренка (Київ, до 57 кг), "бронза" - у Владислава Руднєва (Харківська область, "Динамо", до 74 кг), Максима Риндовського (Київ, до 82 кг) й Ігоря Потєрі (Київ, до 100 кг).

Нагадаємо, що Шевченко в цьому році також вигравала і титул чемпіонки Європи. 

Українські Національні Новини

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