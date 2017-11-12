Украинские самбисты завоевали шесть медалей на старте ЧМ в Сочи

В первый соревновательный день чемпионата мира в российском Сочи на церемонии награждения прозвучал гимн Украины. Анастасия Шевченко (Харьковская область) завоевала "золото" в категории до 60 кг.

Финальный поединок между Шевченко и белорусской спортсменкой Екатериной Прокопенко развивался для украинской стороны не очень оптимистично. Шевченко проигрывала по баллам - 0:3. Но харьковчанке удался болевой прием, который и решил судьбу противостояния.

Всего в нашем активе шесть наград: "серебро" - у Анастасии Новиковой (Харьковская область, до 48 кг) и Андрея Кучеренко (Киев, 57 кг), "бронза" - у Владислава Руднева (Харьковская область, "Динамо", до 74 кг), Максима Рындовская (Киев, до 82 кг) и Игоря Потери (Киев, до 100 кг).

Напомним, что Шевченко в этом году также выигрывала и титул чемпионки Европы.