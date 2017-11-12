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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 2001 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28417 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55673 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80439 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинские самбисты завоевали шесть медалей на старте ЧМ в Сочи

Украинские самбисты завоевали шесть медалей на старте ЧМ в Сочи

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первые соревновательные дни чемпионата мира по самбо, который проходит в Сочи (Россия), закончились рядом завоеванных медалей представителями Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

В первый соревновательный день чемпионата мира в российском Сочи на церемонии награждения прозвучал гимн Украины. Анастасия Шевченко (Харьковская область) завоевала "золото" в категории до 60 кг.

Финальный поединок между Шевченко и белорусской спортсменкой Екатериной Прокопенко развивался для украинской стороны не очень оптимистично. Шевченко проигрывала по баллам - 0:3. Но харьковчанке удался болевой прием, который и решил судьбу противостояния.

Всего в нашем активе шесть наград: "серебро" - у Анастасии Новиковой (Харьковская область, до 48 кг) и Андрея Кучеренко (Киев, 57 кг), "бронза" - у Владислава Руднева (Харьковская область, "Динамо", до 74 кг), Максима Рындовская (Киев, до 82 кг) и Игоря Потери (Киев, до 100 кг).

Напомним, что Шевченко в этом году также выигрывала и титул чемпионки Европы.

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