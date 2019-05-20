Українські самбісти вибороли 20 медалей на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В іспанському Хіхоні завершився чемпіонат Європи з самбо. Заключний змагальний день подарував представникам України шість нагород, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію самбо України.
У заключний день змагань у вазі до 68 кілограмів перший дорослий фінал був у Ганни Антикало із Миколаївської області. Вона суперничала з Ольгою Намазовою з Білорусі. І достроково виграла "золото" завдяки больовому прийому.
У надважкій категорії (понад 80 кг) Анастасія Сапсай із Черкащини зустрілася з Оленою Кебадзе з Грузії і поступилася з різницею в один бал.
У бойовому розділі до 90 кілограмів Петро Давиденко із Вінницької області сперечався за титул із росіянином Романом Єгоровим, поступився і став володарем "срібла".
Зауважимо, що у сумі в української команди 20 медалей - 4 "золоті", 6 "срібних" та 10 "бронзових".
Як повідомляв УНН, українка стала володаркою "золота" на старті чемпіонату Європи з самбо.