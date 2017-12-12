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Українські радіостанції в 2017 році перевиконували мовні квоти в середньому на 13%

Українські радіостанції в 2017 році перевиконували мовні квоти в середньому на 13%

Київ • УНН

 • 13207 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мовні квоти на загальнонаціональних радіостанціях в середньому перевиконуються на 13%. Про це на прес-конференції повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, передає кореспондент УНН.

Зазначається, що усі загальнонаціональні, регіональні і місцеві радіостанції України у 2017 році перевиконували квоту у 25% пісень державною мовою в середньому – на 13%.

"У 2017 році частка передач державною мовою значно більша, ніж того вимагає закон – 85% замість 50%”, – зазначив Костинський.

Так, за словами Костинського, найкраще музичні мовні квоти виконуються в Рівненській і Тернопільській областях - 59%.

Як повідомляв УНН, за результатами позапланової перевірки на ПрАТ “Радіокомпанія Люкс”, м. Київ (позивні “Люкс ФМ”), радіостанцію оштрафували за недотримання вимог законодавства щодо обов’язкової частки звучання в ефірі пісень українською мовою.

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