Українські радіостанції в 2017 році перевиконували мовні квоти в середньому на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мовні квоти на загальнонаціональних радіостанціях в середньому перевиконуються на 13%. Про це на прес-конференції повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що усі загальнонаціональні, регіональні і місцеві радіостанції України у 2017 році перевиконували квоту у 25% пісень державною мовою в середньому – на 13%.
"У 2017 році частка передач державною мовою значно більша, ніж того вимагає закон – 85% замість 50%”, – зазначив Костинський.
Так, за словами Костинського, найкраще музичні мовні квоти виконуються в Рівненській і Тернопільській областях - 59%.
Як повідомляв УНН, за результатами позапланової перевірки на ПрАТ “Радіокомпанія Люкс”, м. Київ (позивні “Люкс ФМ”), радіостанцію оштрафували за недотримання вимог законодавства щодо обов’язкової частки звучання в ефірі пісень українською мовою.