Украинские радиостанции в 2017 году перевыполняли языковые квоты в среднем на 13%

Отмечается, что все общенациональные, региональные и местные радиостанции Украины в 2017 году перевыполняли квоту в 25% песен на государственном языке в среднем - на 13%.

"В 2017 году доля передач на государственном языке значительно больше, чем того требует закон - 85% вместо 50%", - отметил Костинский.

Так, по словам Костинского, лучше музыкальные языковые квоты выполняются в Ровенской и Тернопольской областях - 59%.

Как сообщал УНН, по результатам внеплановой проверки на ЗАО "Радиокомпания Люкс" , г.. Киев (позывные "Люкс ФМ"), радиостанцию оштрафовали за несоблюдение требований законодательства об обязательном доли звучания в эфире песен на украинском языке.