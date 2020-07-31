Прикордонника підозрюють у контрабанді товарів із Придністров'я на 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Інспектору відділу "Болган" Могилів-Подільського прикордонного загону повідомлено про підозру в хабарництві за контрабанду товарів з Молдови на 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"22 травня 2020 року прикордонник погодився отримати неправомірну вигоду від свого колеги за сприяння у незаконному переміщенні сторонніх осіб та товару через пункт пропуску "Грабарівка" із Республіки Молдова до України. Разом із іншим колегою, який також погодився на пропозицію, прикордонники забезпечили безперешкодне проходження державного кордону", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники сприяли у переміщенні коробів з різними видами марок сигарет, курильної суміші та медпрепаратів російського виробництва. Контрабанду намагалися перевезти через пункт пропуску, де призупинено сполучення через карантин. 23 травня прикордонників затримали, а товар та автомобіль – вилучили. 12 та 19 червня до суду скеровані обвинувальні акти щодо двох інших інспекторів відділу прикордонної служби "Болган".
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", – додали у ДБР.
Як повідомляв УНН, у Полтаві співробітники ДБР і поліції вимагали 80 тис. доларів за тиск на слідчих.