Пограничника подозревают в контрабанде товаров из Приднестровья на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Инспектору отдела "Болган" Могилев-Подольского пограничного отряда сообщено о подозрении во взяточничестве за контрабанду товаров из Молдовы на 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"22 мая 2020 года пограничник согласился получить неправомерную выгоду от своего коллеги за содействие в незаконном перемещении посторонних лиц и товара через пункт пропуска "Грабаровка" из Республики Молдова в Украину. Вместе с другим коллегой, который также согласился на предложение, пограничники обеспечили беспрепятственное прохождение государственной границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники содействовали перемещению коробок с различными видами марок сигарет, курительной смеси и медпрепаратов российского производства. Контрабанду пытались перевезти через пункт пропуска, где приостановлено сообщение из-за карантина. 23 мая пограничников задержали, а товар и автомобиль - изъяли. 12 и 19 июня в суд направлены обвинительные акты в отношении двух других инспекторов отдела пограничной службы "Болган".
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в ГБР.
Как сообщал УНН, в Полтаве сотрудники ГБР и полиции требовали 80 тыс. долларов за давление на следователей.