Українські прикордонники почали отримувати листи з “новаціями” від Білорусі

“Деяким з наших загонів, які стоять на білоруській ділянці кордону, почали надходити листи по лінії прикордонно-представницької роботи щодо суті й практичного застосування новацій із білоруської сторони. Наразі не можемо детально прокоментувати, треба вивчати. Але зазначимо, що не в усі наші загони понадходила така інформація”, - зазначили в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що сьогодні Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон.

“Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон — не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон — це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні”, — заявив Лукашенко.