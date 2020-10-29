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Украинские пограничники начали получать письма с "новациями" от Беларуси

Украинские пограничники начали получать письма с "новациями" от Беларуси

Киев  •  УНН

 • 19805 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В некоторые отряды ГПСУ начали поступать письма от Госпогранкомитета Беларуси "по сути практического применения новаций". Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГПСУ.

"Некоторым из наших отрядов, которые стоят на белорусском участке границы, начали поступать письма по линии погранично-представительской работы по сути и практическому применению новаций с белорусской стороны. Пока не можем подробно прокомментировать, нужно изучать. Но отметим, что не во все наши отряды поступала такая информация", - отметили в Госпогранслужбе.

Отметим, что сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая тут дружба ... Но народы не виноваты", - заявил Лукашенко.

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