Українські представники СЦКК вийшли з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українські представники, які входять до складу Спільного центру контролю за перемир’ям (СЦКК) разом із російською стороною залишили тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомив УНН заступник начальника управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович.
“Так, дійсно вийшли з тимчасово окупованої території спільно з офіцерами Російської Федерації”, — сказав він.
При цьому, за словами Ю.Венсковича, українська сторона залишається в СЦКК і продовжує надалі виконувати свої обов’язки щодо забезпечення безпеки роботи спостерігачів спільної моніторингової місії ОБСЄ.
“Російська сторона як сторона конфлікту на Донбасі несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації. Адже робота СЦКК передбачена мінськими угодами. І Росія взяла на себе зобов’язання також перебувати в СЦКК і проводити роботи щодо припинення вогню та розведення сторін”, — зазначив він.
Ю.Венскович також уточнив, що російських представників відкликали з СЦКК, але вони ще офіційно не вийшли.
Нагадаємо, МЗС України обурилось рішенням Росії вивести своїх представників із СЦКК.