Украинские представители СЦКК вышли из ОРДЛО

"Да, действительно вышли из временно оккупированной территории совместно с офицерами Российской Федерации", - сказал он.

При этом, по словам Ю.Венсковича, украинская сторона остается в СЦКК и продолжает в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности работы наблюдателей совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Российская сторона как сторона конфликта на Донбассе несет полную ответственность за развитие безопасной ситуации. Ведь работа СЦКК предусмотрена минскими соглашениями. И Россия взяла на себя обязательства также находиться в СЦКК и проводить работы по прекращению огня и разведения сторон", - отметил он.

Ю.Венскович также уточнил, что российских представителей отозвали из СЦКК, но они еще официально не вышли.

Напомним, МИД Украины возмутилось решением России вывести своих представителей из СЦКК.