Украинские представители СЦКК вышли из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинские представители, которые входят в состав Совместного центра контроля за перемирием (СЦКК) вместе с российской стороной оставили временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщил УНН заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.
"Да, действительно вышли из временно оккупированной территории совместно с офицерами Российской Федерации", - сказал он.
При этом, по словам Ю.Венсковича, украинская сторона остается в СЦКК и продолжает в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности работы наблюдателей совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Российская сторона как сторона конфликта на Донбассе несет полную ответственность за развитие безопасной ситуации. Ведь работа СЦКК предусмотрена минскими соглашениями. И Россия взяла на себя обязательства также находиться в СЦКК и проводить работы по прекращению огня и разведения сторон", - отметил он.
Ю.Венскович также уточнил, что российских представителей отозвали из СЦКК, но они еще официально не вышли.
Напомним, МИД Украины возмутилось решением России вывести своих представителей из СЦКК.