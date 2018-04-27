Українські порти зменшили перевалку експортних вантажів на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У І кварталі перевалка експортних вантажів у морських портах України зменшилась на 7,4%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Адміністрації морських портів України (АМПУ), передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
“Перевалка експортних вантажів склала 23,8 млн тонн, що на 7,4% нижче, ніж роком раніше. Найбільший приріст показали чорні метали (на 17% більше) — 4,2 млн тонн, з них 2,6 млн тонн — металопрокат (на 0,8% більше)”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вантажообіг транзитних вантажів за перший квартал 2018 року зріс на 38,4% до 3,2 млн тонн.
Імпорт порівняно з попереднім періодом збільшився на 30% і склав 5,6 млн тонн. Зокрема, було перевалено 1,9 млн тонн руди (на 20,7% більше), 1,4 млн тонн вугілля (на 24,1% більше), а також 544 тис. тонн нафти (на 51% більше).
Всього морські порти України з січня по березень 2018 року перевалили 32,8 млн тонн вантажів, що на 1,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Переробка вантажів у контейнерах в морських портах за звітний період виросла на 38,8% з обсягом 2 525 тис. тонн.
Нагадаємо, в Україні почав свою діяльність новий філіал Адміністрації морських портів України - "Днопоглиблювальний флот", створений як відокремлений підрозділ підприємства.