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Украинские порты уменьшили перевалку экспортных грузов на 7%

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В I квартале перевалка экспортных грузов в морских портах Украины уменьшилась на 7,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

Украинские порты уменьшили перевалку экспортных грузов на 7%

“Перевалка экспортных грузов составила 23,8 млн тонн, что на 7,4% ниже, чем годом ранее. Наибольший прирост показали черные металлы (на 17% больше) — 4,2 млн тонн, из них 2,6 млн тонн — металлопрокат (на 0,8% больше)”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что грузооборот транзитных грузов за первый квартал 2018 года вырос на 38,4% до 3,2 млн тонн.

Импорт по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 30% и составил 5,6 млн тонн. В частности, было перевалено 1,9 млн тонн руды (на 20,7% больше),1,4 млн тонн угля (на 24,1% больше), а также 544 тыс. тонн нефти (на 51% больше).

Всего морские порты Украины с января по март 2018 года перевалили 32,8 млн тонн грузов, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Переработка грузов в контейнерах в морских портах за отчетный период выросла на 38,8% с объемом 2525 тыс. тонн.

Напомним, в Украине начал свою деятельность новый филиал Администрации морских портов Украины — “Дноуглубительный флот”, созданный как обособленное подразделение предприятия.

Украинские Национальные Новости

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