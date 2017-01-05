Українські політв’язні особисто передали власні історії сенаторам США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українські політв’язні особисто передали власні історії сенаторам США під час їхнього візиту до України наприкінці грудня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв, передає УНН.
“Перед тим як поважні Сенатори США 30.12.2016 відправились на зустріч до Президента Петра Порошенко ми попередньо мали можливість поспілкуватись з ними та передати власні історії, які неймовірно вразили шановну делегацію”, — повідомив Г.Афанасьєв.
Крім того, Г.Афанасьєв повідомив, що особисто просив сенаторів США реабілітувати закон Джексона-Веніка проти РФ.
“Кожного разу, завершуючи особисту промову, я прохав Сенаторів США звернути увагу на закон Джексона-Веніка та на його можливу реабілітацію щодо РФ”, — зазначив він.
Нагадаємо, поправка Джексона-Веніка до закону про торгівлю США, що обмежує торгівлю з країнами соціалістичного блоку, була прийнята в 1974 р. Даною ініціативою заборонялося надавати режим найбільшого сприяння в торгівлі, надавати державні кредити і кредитні гарантії країнам, які порушують або серйозно обмежують права своїх громадян на еміграцію.
Поправкою також передбачалося застосування щодо товарів, що імпортуються до США з країн з неринковою економікою, дискримінаційних тарифів і зборів. Формально ця норма була введена через обмеження на еміграцію радянських громадян.
Як повідомляв УНН, Президент США Барак Обама підписав розпорядження про припинення дії обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка на товари, що поставляються з Росії у 2012 році.