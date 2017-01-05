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Украинские политзаключенные лично передали собственные истории сенаторам США

Украинские политзаключенные лично передали собственные истории сенаторам США

Киев • УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинские политзаключенные лично передали собственные истории сенаторам США во время их визита в Украину в конце декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, передает УНН.

"Перед тем как уважаемые Сенаторы США 30.12.2016 г. отправились на встречу к Президенту Петру Порошенко мы предварительно имели возможность пообщаться с ними и передать собственные истории, которые невероятно поразили уважаемую делегацию", - сообщил Г.Афанасьев.

Кроме того, Г.Афанасьев сообщил, что лично просил сенаторов США реабилитировать закон Джексона-Вэника против РФ.

"Каждый раз, завершая личную речь, я просил сенаторов США обратить внимание на закон Джексона-Вэника и на его возможную реабилитацию против РФ", - отметил он.

Напомним, поправка Джексона-Вэника к закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами социалистического блока, была принята в 1974 г. Данной инициативой запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, предоставлять государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию.

Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов. Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан.

Как сообщал УНН, Президент США Барак Обама подписал распоряжение о прекращении действия ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России в 2012 году.

Украинские Национальные Новости

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