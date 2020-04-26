Українські ПЛР-тести за точністю не відрізняються від іноземних - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. ПЛР-тести українського виробництва не відрізняються за точністю результату від німецьких, корейських та китайських. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми кажемо про ПЛР-тести українського виробництва, то перед тим, як почати їх закуповувати і використовувати для діагностики - звичайно, були проведені всі експертизи. Були проведені тестування цих ПЛР-тест-систем. Вони не відрізняються за точністю результату від найкращих тест-систем, які існують в світі: ані німецьких, ані корейських, ані китайських. Тому ми і почали так масово використовувати саме українського виробництва ПЛР-тести”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, УНН першим повідомляв, що Україна розробила тест-системи виявлення коронавірусу на ранній стадії зараження.