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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61071 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98973 просмотра

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5 марта, 08:02 • 104680 просмотра

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Украинские ПЦР-тесты по точности не отличаются от иностранных - Степанов

Украинские ПЦР-тесты по точности не отличаются от иностранных - Степанов

Киев  •  УНН

 • 19280 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. ПЦР-тесты украинского производства не отличаются по точности результата от немецких, корейских и китайских. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент.

"Если мы говорим о ПЦР-тестах украинского производства, то перед тем, как начать их закупать и использовать для диагностики - конечно, были проведены все экспертизы. Были проведены тестирования этих ПЦР-тест-систем. Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали так массово использовать именно украинского производства ПЦР-тесты", - сказал Максим Степанов.

Напомним, УНН первым сообщал, что Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.

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