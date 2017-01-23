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Українські плавці здобули дев'ять медалей на турнірі в Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. В Антверпені (Бельгія) завершилися змагання “Flanders Speedo Cup 2017”. Україну на престижному турнірі представляли Михайло Романчук, Дарина Зевіна, Сергій Фролов, Андрій Хлопцов, Сергій Шевцов та Дмитро Прожога, передає УНН з посиланням на сайт ФПУ.

М.Романчук приніс “жовто-блакитній” збірній дві золоті медалі на дистанціях 400 метрів вільним стилем (3:48,00 хв) та 1500 метрів вільним стилем (15:05,57), “срібло” на дистанції 400 метрів комплексним плаванням (4:20,02) та “бронзу” на дистанції 200 метрів вільним стилем (1:49,98).

А.Хлопцов фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляєм з результатом 23,90 с. “Бронзу” на цій дистанції здобув Д.Прожога з результатом 24:22.

На дистанції 100 метрів вільним стилем Сергій Шевцов фінішував другим з результатом 49,93 с. С.Фролов здобув срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:53,93 хв.

Зазначимо, що єдина представниця жіночого плавання Д.Зевіна посіла третє місце на дистанції 100 метрів на спині (1:02,49 хв).

Як повідомляв УНН, Д.Зевіна виборола срібну медаль на чемпіонаті світу у Канаді.

Українські Національні Новини

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