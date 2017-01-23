Украинские пловцы завоевали девять медалей на турнире в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Антверпене (Бельгия) завершились соревнования "Flanders Speedo Cup 2017". Украину на турнире представляли Михаил Романчук, Дарья Зевина, Сергей Фролов, Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов и Дмитрий Прожога, передает УНН со ссылкой на сайт ФПУ.
М.Романчук принес "сине-желтой" сборной две золотые медали на дистанциях 400 метров вольным стилем (3:48,00 мин) и 1500 метров вольным стилем (15:05,57), "серебро" на дистанции 400 метров комплексным плаванием (4:20,02) и "бронзу" на дистанции 200 метров вольным стилем (1:49,98).
А.Хлопцов финишировал первым на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 23:90. "Бронзу" на этой дистанции получил Д.Прожога с результатом 24:22.
На дистанции 100 метров вольным стилем Сергей Шевцов финишировал вторым с результатом 49:93. С.Фролов получил серебряную награду на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:53,93 мин.
Отметим, что единственная представительница женского плавания Д.Зевина заняла третье место на дистанции 100 метров на спине (1:02,49 мин).
Как сообщал УНН, Д.Зевина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Канаде.