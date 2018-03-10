Українські плавці завоювали медалі у Мілані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Міжнародних змаганнях з плавання Михайло Романчук переміг на дистанції 400 м вільним стилем. Про це йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету у Facebook, передає УНН.
“Сергій Фролов фінішував третім!” — повідомили у НОК.
Крім того, у повідомленні зазначено, що “на дистанції 400 м комплексним плаванням Михайло здобув срібну нагороду”.
Нагадаємо, 99-річний уродженець Австралії Джордж Коронс виступив в історичному запливі, встановивши рекорд у своїй віковій групі.