Українські плавці завоювали медалі у Мілані

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На Міжнародних змаганнях з плавання Михайло Романчук переміг на дистанції 400 м вільним стилем. Про це йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету у Facebook, передає УНН.

“Сергій Фролов фінішував третім!” — повідомили у НОК.

Крім того, у повідомленні зазначено, що “на дистанції 400 м комплексним плаванням Михайло здобув срібну нагороду”.

Нагадаємо, 99-річний уродженець Австралії Джордж Коронс виступив в історичному запливі, встановивши рекорд у своїй віковій групі.

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