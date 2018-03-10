Українські плавці завоювали медалі у Мілані

“Сергій Фролов фінішував третім!” — повідомили у НОК.

Крім того, у повідомленні зазначено, що “на дистанції 400 м комплексним плаванням Михайло здобув срібну нагороду”.

Нагадаємо, 99-річний уродженець Австралії Джордж Коронс виступив в історичному запливі, встановивши рекорд у своїй віковій групі.