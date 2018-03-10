Украинские пловцы завоевали медали в Милане
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На Международных соревнованиях по плаванию Михаил Романчук победил на дистанции 400 м вольным стилем. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета в Facebook, передает УНН.
"Сергей Фролов финишировал третьим!", - сообщили в НОК.
Кроме того, в сообщении отмечается, что "на дистанции 400 м комплексным плаванием Михаил получил серебряную награду".
Напомним, 99-летний уроженец Австралии Джордж Коронс выступил в историческом заплыве, установив рекорд в своей возрастной группе.