Українські плавці вибороли три медалі на змаганнях у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Празі (Чехія) завершилися міжнародні змагання з плавання "Мультінейшнс" в яких приймали участь представники 12 країн, передає УНН з посиланням на ФПУ.
"Золото" українській збірній приніс Микита Помазан на дистанції 50 метрів брасом. Він фінішував з результатом 28,74 секунди.
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Маргарита Бокань здобула срібну нагороду на дистанції 50 метрів на спині з результатом 29,80 с.
На дистанції 100 метрів батерфляєм бронзову нагороду завоював Сергій Агаджанян (54,86 с).
Як повідомляв УНН, на відкритих змаганнях Середземномор'я, які проходили у Марселі (Франція) з 3 по 5 березня, українські спортсмени здобули п'ять нагород.