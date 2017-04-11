Украинские пловцы завоевали три медали на соревнованиях в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Праге (Чехия) завершились международные соревнования по плаванию "Мультинейшнс" в которых принимали участие представители 12 стран, передает УНН со ссылкой на ФПУ.
"Золото" Украинской сборной принес Никита Помазан на дистанции 50 метров брассом. Он финишировал с результатом 28,74 секунды.
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Маргарита Бокань получила серебряную награду на дистанции 50 метров на спине с результатом 29,80 с.
На дистанции 100 метров баттерфляем бронзовую награду завоевал Сергей Агаджанян (54,86 с).
Как сообщал УНН, на открытых соревнованиях Средиземноморья, которые проходили в Марселе (Франция) с 3 по 5 марта, украинские спортсмены завоевали пять наград.