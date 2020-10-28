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Українські пивовари виступили проти ініціативи Кабміну з підвищення акцизу

Українські пивовари виступили проти ініціативи Кабміну з підвищення акцизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Запропоноване Кабміном підвищення акцизу на алкоголь і пиво з 1 січня 2020 року викликало хвилю критики в експертних колах. Так, підприємства пивоварної галузі України закликали владу не підвищувати ставки акцизного податку на алкоголь і пиво та дотримуватися принципу стабільності податкового законодавства, передає УНН з посиланням на українську галузеву компанію “Укрпиво”.

"Українські пивовари впевнені, що запропоноване урядовим законопроектом № 4101 підвищення акцизного податку на пиво призведе до рекордного падіння обсягів виробництва, скорочення робочих місць та інвестицій, а також до суттєвого зменшення обсягу загальних надходжень до державного бюджету, які напряму залежать від обсягу ринку. Відповідно до експертного прогнозу, підвищення ставки акцизу призведе до зменшення загальних надходжень до державного бюджету від галузі на 7%, порівняно з 2020 роком", - йдеться у зверненні українських виробників пива.

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“Ми зацікавлені у тому, щоб фіскальна політика змістилася у бік послідовних дій, направлених на боротьбу із ухиленням від оподаткування, недобросовісною конкуренцією, а також на пошук оптимальних джерел наповнення бюджету. Така політика має передбачити рівні умови оподаткування, зниження загального податкового тягаря, а також спрощення адміністрування. Необгрунтоване підвищення ставки акцизного податку може призвести до зміщення структури споживання пересічного українця з пива на більш доступний нелегальний алкоголь, що нестиме серйозні негативні наслідки на здоров’я населення”, - зазначила у зверненні голова української галузевої компанії “Укрпиво” Галина Коренькова.

Як писав УНН раніше, у Верховній Раді України вважають, що влада не має права пропонувати підвищення акцизу на алкоголь. Примітно, що глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат Данило Гетманцев виступив проти передбаченого проектом бюджету на 2021 рік підвищення акцизів на алкогольну продукцію.

Намір Кабінету міністрів підвищити акциз на алкогольну продукцію розкритикували також в Європейській Бізнес асоціації(ЄБА) і у галузевій асоціації "Укргорілка".

Раніше УНН писав, що за даними Держстатистики, жителі України надають перевагу алкогольним напоям вітчизняного виробництва. А до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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