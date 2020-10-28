Украинские пивовары выступили против инициативы Кабмина по повышению акциза
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Предложенное Кабмином повышение акциза на алкоголь и пиво с 1 января 2020 года вызвало волну критики в экспертных кругах. Так, предприятия пивоваренной отрасли Украины призвали власти не повышать ставки акцизного налога на алкоголь и пиво и соблюдать принцип стабильности налогового законодательства, передает УНН со ссылкой на украинскую отраслевую компанию "Укрпиво".
"Украинские пивовары уверены, что предложенное правительственным законопроектом № 4101 повышение акцизного налога на пиво приведет к рекордному падению объемов производства, сокращению рабочих мест и инвестиций, а также к существенному уменьшению объема общих поступлений в государственный бюджет, которые напрямую зависят от объема рынка. Согласно экспертному прогнозу, повышение ставки акциза приведет к уменьшению общих поступлений в государственный бюджет от отрасли на 7% по сравнению с 2020 годом", - говорится в обращении украинских производителей пива.
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"Мы заинтересованы в том, чтобы фискальная политика сместилась в сторону последовательных действий, направленных на борьбу с уклонением от налогообложения, недобросовестной конкуренцией, а также на поиск оптимальных источников наполнения бюджета. Такая политика должна предусмотреть равные условия налогообложения, снижение общего налогового бремени, а также упрощение администрирования. Необоснованное повышение ставки акцизного налога может привести к смещению структуры потребления рядового украинца с пива на более доступный нелегальный алкоголь, несущий серьезные негативные последствия на здоровье населения", - отметила в обращении глава украинской отраслевой компании "Укрпиво" Галина Коренькова.
Как писал УНН ранее, в Верховной Раде Украины считают , что власть не имеет права предлагать повышение акциза на алкоголь. Примечательно, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народный депутат Данил Гетманцев выступил против предусмотренного проектом бюджета на 2021 год повышения акцизов на алкогольную продукцию.
Намерение Кабинета министров повысить акциз на алкогольную продукцию раскритиковали также в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и в отраслевой ассоциации "Укрводка".
Ранее УНН писал, что по данным Госстатистики, жители Украины предпочитают алкогольные напитки отечественного производства. А в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").