Українські підприємці зберуться разом, щоб протидіяти рейдерству
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві 5 грудня 2018 року відбудеться антирейдерський форум на тему "Бізнес проти знищення держави". Про це повідомляє прес-служба ГО "Бізнес-Варта", яка є організатором форуму, передає УНН.
У форумі візьмуть участь представники влади, підприємці, юристи та журналісти. Мета зустрічі — захистити український бізнес від рейдерства.
“На форумі підприємці самі представлять резонансні справи. Лише конкретна інформація. З іменами замовників і виконавців. Нас не лякають високі посади і зірки на погонах”, — анонсували організатори заходу.
Також в рамках форуму буде діяти громадська приймальня, де учасники заходу зможуть отримати фахову юридичну допомогу.
Нагадаємо, Президент Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.
При цьому, за словами представника президентської партії — БПП — Леоніда Козаченка, за грабунок фермерів жоден рейдер в Україні поки так і не поніс відповідальності.
Днями про рейдерство паїв та врожаю заявили селяни на Харківщині. Жителі села Картамиш звинуватили місцевого бізнесмена Андрія Обору у крадіжці соняшнику. Останній заявив, що правомірно скосив врожай фермерів, хоча і визнав у суді, що паї, які він обробив, йому не належать.
Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян.
Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори.