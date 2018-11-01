Українські підприємці зберуться разом, щоб протидіяти рейдерству

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві 5 грудня 2018 року відбудеться антирейдерський форум на тему "Бізнес проти знищення держави". Про це повідомляє прес-служба ГО "Бізнес-Варта", яка є організатором форуму, передає УНН.