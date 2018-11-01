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Українські підприємці зберуться разом, щоб протидіяти рейдерству

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві 5 грудня 2018 року відбудеться антирейдерський форум на тему "Бізнес проти знищення держави". Про це повідомляє прес-служба ГО "Бізнес-Варта", яка є організатором форуму, передає УНН.

У форумі візьмуть участь представники влади, підприємці, юристи та журналісти. Мета зустрічі — захистити український бізнес від рейдерства.

“На форумі підприємці самі представлять резонансні справи. Лише конкретна інформація. З іменами замовників і виконавців. Нас не лякають високі посади і зірки на погонах”, — анонсували організатори заходу.

Також в рамках форуму буде діяти громадська приймальня, де учасники заходу зможуть отримати фахову юридичну допомогу.

Нагадаємо, Президент Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.

При цьому, за словами представника президентської партії — БПП — Леоніда Козаченка, за грабунок фермерів жоден рейдер в Україні поки так і не поніс відповідальності.

Днями про рейдерство паїв та врожаю заявили селяни на Харківщині. Жителі села Картамиш звинуватили місцевого бізнесмена Андрія Обору у крадіжці соняшнику. Останній заявив, що правомірно скосив врожай фермерів, хоча і визнав у суді, що паї, які він обробив, йому не належать.

Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян.

Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори.

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