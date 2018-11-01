Украинские предприниматели соберутся вместе, чтобы противодействовать рейдерству
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве 5 декабря 2018 года состоится антирейдерский форум на тему "Бизнес против уничтожения государства". Об этом сообщает пресс-служба ОО "Бизнес-Варта", которая является организатором форума, передает УНН.
В форуме примут участие представители власти, предприниматели, юристы и журналисты. Цель встречи - защитить украинский бизнес от рейдерства.
"На форуме предприниматели сами представят резонансные дела. Только конкретная информация. С именами заказчиков и исполнителей. Нас не пугают высокие должности и звезды на погонах", - анонсировали организаторы мероприятия.
Также в рамках форума будет действовать общественная приемная, где участники мероприятия смогут получить профессиональную юридическую помощь.
Напомним, Президент Порошенко признал, что в Украине все еще существует рейдерство.
При этом, по словам представителя президентской партии - БПП - Леонида Козаченко, за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока так и не понес ответственности.
На днях о рейдерстве паев и урожая заявили селяне в Харьковской области. Жители села Картамыш обвинили местного бизнесмена Андрея Обору в краже подсолнечника. Последний заявил, что правомерно скосил урожай фермеров, хотя и признал в суде, что паи, которые он обработал, ему не принадлежат.
Заметим, местные чиновники заняли позицию невмешательства в проблему селян.
Так же само в защиту фермеров пока не стала и полиция, которая отказалась арестовывать технику Оборы.