Українські підприємства планувалося використати як базові плацдарми для повернення Донбасу - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українські підприємства, які знаходилися на окупованих територіях були своєрідними українськими "острівками" та мали стати базовими плацдарми для повернення України на Донбас. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
"Там все ще залишалися острівки України, де зарплати виплачували в гривні, де не платили податків до "бюджетів" "ДНР/ЛНР" або до РФ, а в повному обсязі податки сплачувалися до України. Де забезпечувалась зайнятість і люди чітко розуміли, які залишалися нехай на окупованій території, але під українською юрисдикцією, що це України. Це якщо хочете були такі острівки України, якір, яким ця територія трималася України. І безумовно ми збиралися використати при реінтеграції, при поверненні України на Донбас і Донбасу на Україну, це базові плацдарми для повернення України", - розповів Президент.
Раніше П.Порошенко заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.