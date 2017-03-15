Українські підприємства планувалося використати як базові плацдарми для повернення Донбасу - Президент

"Там все ще залишалися острівки України, де зарплати виплачували в гривні, де не платили податків до "бюджетів" "ДНР/ЛНР" або до РФ, а в повному обсязі податки сплачувалися до України. Де забезпечувалась зайнятість і люди чітко розуміли, які залишалися нехай на окупованій території, але під українською юрисдикцією, що це України. Це якщо хочете були такі острівки України, якір, яким ця територія трималася України. І безумовно ми збиралися використати при реінтеграції, при поверненні України на Донбас і Донбасу на Україну, це базові плацдарми для повернення України", - розповів Президент.

Раніше П.Порошенко заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.