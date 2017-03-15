Украинские предприятия планировалось использовать как базовые плацдармы для возвращения Донбасса - Президент

"Там все еще оставались островки Украины, где зарплаты выплачивали в гривне, где не платили налогов в "бюджеты" "ДНР/ЛНР" или в РФ, а в полном объеме налоги уплачивались в Украину. Где обеспечивалась занятость и люди четко понимали, которые оставались пусть на оккупированной территории, но под украинской юрисдикцией, что это Украина. Это если хотите были такие островки Украины, якорь, на котором эта территория держалась Украины. И, безусловно, мы собирались использовать при реинтеграции, при возвращении Украины на Донбасс и Донбасса в Украину, эти базовые плацдармы для возвращения Украины", - рассказал Президент.

Ранее П.Порошенко заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров.