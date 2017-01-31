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Українські парламентарі закликали США та ЄС посилити тиск на офіційний Кремль через події в Авдіївці

Українські парламентарі закликали США та ЄС посилити тиск на офіційний Кремль через події в Авдіївці

Київ • УНН

 • 9439 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Українські парламентарі на чолі із головою ВР Андрієм Парубієм звернулись до парламентів країн-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, а також Європейського Парламенту з проханням використати усі наявні механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на офіційний Кремль через події в Авдіївці, передає УНН із посиланням на тест звернення.

Як зазначив А.Парубій на своїй сторінці у Facebook, "у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та постійних спроб російських окупаційних військ розгорнути наступ на Авдіївку я разом з Hanna Hopko, Iryna Gerashchenko, Mariya Ionova, Ігор Гринів, Maksym Burbak звернулися з відкритим листом до парламентарів всього вільного світу".

Голова ВР також оприлюднив текст звернення, де зазначено, що "Росія як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу. Свідченням цього є критична ситуація, близька до гуманітарної катастрофи, що склалась цими днями внаслідок систематичних обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань в районі міста Авдіївка, Донецької області".

"Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації і закликаємо своїх колег–парламентарів зробити усе необхідне для того, щоб змусити Росію негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши виконання режимуприпинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні роботи в районі Авдіївки. Окрім того, безпекова криза в Авдіївці продемонструвала необхідність збільшення присутності міжнародних організацій, що забезпечують моніторинг ситуації та іще раз засвідчує потребу негайного розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі", - йдеться у зверненні.

Крім того, українські парламентарі наголосили, що "злочин, вчинений російсько-терористичними військами проти мирного населення у Авдіївці, вкотре засвідчив, що лише посилення санкцій проти Російської Федерації та міжнародна консолідація зусиль здатні зупинити ескалацію подій на фронті. Саме тому нам важливо спільно посилювати тиск на агресора аж до повного встановлення миру і відновлення територіальної цілісності України".

"Ми, парламентарі, звертаємося до Вас з проханням використати усі наявні механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на офіційний Кремль. Будемо вдячні, якщо керівництво Ваших парламентів публічно закличе російську владу до неухильного виконання всіх міжнародних зобов'язань та припинення свідомого загострення безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

 

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