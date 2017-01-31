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Украинские парламентарии призвали США и ЕС усилить давление на официальный Кремль из-за событий в Авдеевке

Украинские парламентарии призвали США и ЕС усилить давление на официальный Кремль из-за событий в Авдеевке

Киев • УНН

 • 9432 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинские парламентарии во главе с председателем ВР Андреем Парубием обратились к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, а также в Европейский парламент с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль из-за событий в Авдеевке, передает УНН со ссылкой на тест обращения.

Как отметил А.Парубий на своей странице в Facebook, "в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку я вместе с Hanna Hopko, Iryna Gerashchenko, Mariya Ionova, Игорь Гринев, Maksym Burbak обратились с открытым письмом к парламентариям всего свободного мира".

Председатель ВР также обнародовал текст обращения, где указано, что "Россия как страна-агрессор не отказывается от продолжения курса на дальнейшую эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса. Свидетельством этого является критическая ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, которая сложилась на днях в результате систематических обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе города Авдеевка Донецкой области".

"Мы решительно осуждаем такие действия Российской Федерации и призываем своих коллег-парламентариев сделать все необходимое для того, чтобы заставить Россию немедленно прекратить огонь и дестабилизацию ситуации на Донбассе, обеспечив выполнение режима прекращения огня, что позволит начать ремонтные работы в районе Авдеевки. Кроме того, кризис с безопасностью в Авдеевке продемонстрировал необходимость увеличения присутствия международных организаций, обеспечивающих мониторинг ситуации и еще раз подтверждает необходимость немедленного развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе", - говорится в обращении.

Кроме того, украинские парламентарии отметили, что "преступление, совершенное российско-террористическими войсками против мирного населения в Авдеевке, в который раз показало, что только ужесточение санкций против Российской Федерации и международная консолидация усилий способны остановить эскалацию событий на фронте. Именно поэтому нам важно совместно усиливать давление на агрессора до полного установления мира и восстановления территориальной целостности Украины".

"Мы, парламентарии, обращаемся к Вам с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль. Будем благодарны, если руководство Ваших парламентов публично призовет российские власти к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации на Донбассе", - говорится в обращении.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

 

Украинские Национальные Новости

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