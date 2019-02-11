Українські паратхеквондисти вибороли п'ять медалей на ЧС

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з паратхеквондо у складі 9 спортсменів-паралімпійців виборола 1 “золоту” та 4 бронзові медалі на чемпіонаті світу з паракхеквондо, що проходив у місті Анталія, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.