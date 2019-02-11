Українські паратхеквондисти вибороли п'ять медалей на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з паратхеквондо у складі 9 спортсменів-паралімпійців виборола 1 “золоту” та 4 бронзові медалі на чемпіонаті світу з паракхеквондо, що проходив у місті Анталія, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Найкраще від команди України традиційно виступила спортсменка із Запоріжжя Марчук Вікторія, котра виборола золоту нагороду. Бронзові медалі у Швеця Антона (Вінницька обл.), Липецької Юлії (Запорізька обл.), Трохименко Інни (Вінницька обл.) та Цапціної Іванни (Вінницька обл.).
Зазначимо, що спортсмени з 39 країн світу змагалися за звання кращих у світі в обох дисциплінах — керугі і пхумсе. У своїх вагових категоріях тхеквондисти заробляли рейтингові очки, щоб у майбутньому кваліфікуватися на Паралімпійські ігри.
Крім того додамо, на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 вперше в історії тхеквондо увійшло до програми Паралімпійських іграх. 25 січня 2019 року рішенням Міжнародного паралімпійського комітету було встановлено, що паратхеквондо буде представлено і на Іграх в Парижі в 2024 році.