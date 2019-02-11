Украинские паратхэквондисты завоевали пять медалей на ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по паратхэквондо в составе 9 спортсменов-паралимпийцев завоевала 1 “золотую” и 4 бронзовые медали на чемпионате мира по паракхеквондо, который проходил в городе Анталия, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Лучше всего от команды Украины традиционно выступила спортсменка из Запорожья Марчук Виктория, которая завоевала золотую награду. Бронзовые медали в Швеца Антона (Винницкая обл.), Липецкой Юлии (Запорожская обл.), Трофименко Инны (Винницкая обл.) и Цапцинои Иванны (Винницкая обл.).
Отметим, что спортсмены из 39 стран мира соревновались за звание лучших в мире в обеих дисциплинах — керуги и пхумсэ. В своих весовых категориях тхеквондисты зарабатывали рейтинговые очки, чтобы в будущем квалифицироваться на Паралимпийские игры.
Кроме того добавим, на Паралимпийских играх в Токио-2020 впервые в истории тхэквондо вошло в программу Паралимпийских играх. 25 января 2019 года решением Международного паралимпийского комитета было установлено, что паратхэквондо будет представлены и на Играх в Париже в 2024 году.