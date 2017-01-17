Українські паралімпійці вибороли ще десять медалей на Кубку світу з лижних гонок та біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У рамках третього дня змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців, що проходить у Західному реабілітаційно-спортивному центрі, відбулися останні змагання з лижних гонок на дистанціях 900 м (категорія сидячі) та 1500 м (категорія стоячи та з порушеннями зору), передає УНН з посиланням на Паралімпійський комітет України.
У команди України на цей раз скарбничка поповнилася 5 золотими, 4 срібними та 1 бронзовою нагородою, у команди Німеччини 1 золота медаль, у збірної команди Білорусі — 2 “срібні” та 1 бронзова нагорода, у команд Кореї, Норвегії, Фінляндії, Австрії — по одній бронзовій медалі.
Таким чином, у команди України загалом двадцять вісім нагород з яких: 10 “золотих”, 10 “срібних” та 8 бронзових медалей.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, на змаганнях відбудуться перші біатлонні заїзди.