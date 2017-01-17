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Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

Украинские паралимпийцы завоевали еще десять медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

Киев • УНН

 • 8897 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В рамках третьего дня соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев, который проходит в Западном реабилитационно-спортивном центре, состоялись последние соревнования по лыжным гонкам на дистанциях 900 м (категория сидячие) и 1500 м (категория стоя и с нарушениями зрения), передает УНН со ссылкой на Паралимпийский комитет Украины.

У команды Украины на этот раз копилка пополнилась 5 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой наградой, у команды Германии 1 золотая медаль у сборной команды Беларуси - 2 "серебряные" и 1 бронзовая награда, у команд Кореи, Норвегии, Финляндии, Австрии - по одной бронзовой медали.

Таким образом, у команды Украины в целом двадцать восемь наград из которых: 10 "золотых", 10 "серебряных" и 8 бронзовых медалей.

Напомним, что сегодня, 17 января, на соревнованиях состоятся первые биатлонные заезды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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