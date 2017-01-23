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Українські паралімпійці посіли перше місце на етапі Кубка світу з біатлону та лижних гонок

Українські паралімпійці посіли перше місце на етапі Кубка світу з біатлону та лижних гонок

Київ • УНН

 • 9398 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце після домашнього етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців, повідомляє УНН з посиланням на сайт Мінмолодьспорту.

У команди України на рахунку 56 високих нагород - 19 "золотих", 16 "срібних" та 21 бронзова медалі, друге місце у команди Німеччини, спортсмени якої завоювали 13 нагород - 6 "золотих", 4 "срібні" та 3 бронзові нагороди, третє місце - в команди Франції - 7 нагород, серед яких 6 "золотих" та 1 срібна медаль.

Загалом 10 країн світу з 18-ти, які брали участь у Кубку світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, вибороли високі нагороди.

Повідомляється, що наразі всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який пройде в Німеччині, у Фінстерау, з 10 по 19 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що вперше в історії Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України (Яворів, Львівська обл.) приймав Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.

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