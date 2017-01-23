Украинские паралимпийцы заняли первое место на этапе Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сборная Украины заняла первое общекомандное место после домашнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минмолодспорта.
У команды Украины на счету 56 высоких наград - 19 "золотых", 16 "серебряных" и 21 бронзовая медали, второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград - 6 "золотых", 4 "серебряные" и 3 бронзовые награды, третье место - у команды Франции - 7 наград, среди которых 6 "золотых" и 1 серебряная медаль.
Всего 10 стран мира из 18-ти, которые принимали участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону, завоевали высокие награды.
Сообщается, что сейчас все спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.
Напомним, что впервые в истории Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины (Яворов, Львовская обл.) принимал Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.