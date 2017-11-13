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Українські паралімпійські фехтувальники стали третіми за підсумком ЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з фехтування на візках закінчила чемпіонат світу, що проходив в італійському Римі, третьою в загальнокомандному заліку, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Золоту крапку поставила у змаганнях жіноча шабельна команда - Бреус Євгенія (категорія А), Морквич Наталя (категорія А), Дьолог Надія (категорія В) та Єсіна Ольга (категорія В). Українкам вдалося у запеклій боротьбі перебороти у фіналі збірну команду Італії - володарку цього чемпіонату світу у командному заліку.

Відтак, у доробку українських фехтувальників - 9 високих нагород, серед яких 3 "золоті", 2 "срібні" та 4 бронзові медалі.

Безперечним лідером команди за підсумками виступу на чемпіонаті світу стала Морквич Наталя, котра виборола дві золоті медалі - в особистому та командному заліках. Другою серед жінок стала Бреус Євгенія, котра єдина із команди виборола 3 високі нагороди - 1 "золоту" (командна), 1 "срібну" та 1 бронзову медалі. Серед чоловіків найбільш успішно виступив Шавкун Сергій, завоювавши 1 "золоту" та 1 бронзову медаль в особистому заліку.

Зазначено, що дана світова першість стала гарним дебютом для новачка міжнародних змагань – Ганни Пашкової, котра виборола в особистому заліку бронзову медаль в рапірі.

Додамо також, національна паралімпійська збірна команда України з фехтування у складі 13 спортсменів змагалась за найвищі нагороди чемпіонату світу з 145 спортсменами з 24 країн світу.

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