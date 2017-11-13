Украинские паралимпийские фехтовальщики стали третьими по итогам ЧМ

Золотую точку поставила в соревнованиях женская сабельная команда - Бреус Евгения (категория А), Морквич Наталья (категория А), Дьолог Надежда (категория В) и Есина Ольга (категория В). Украинкам удалось в упорной борьбе преодолеть в финале сборную команду Италии - обладательницу этого чемпионата мира в командном зачете.

Следовательно, в активе украинских фехтовальщиков - 9 высоких наград, среди которых 3 "золотые", 2 "серебряные" и 4 бронзовые медали.

Бесспорным лидером команды по итогам выступления на чемпионате мира стала Морквич Наталья, которая завоевала две золотые медали - в личном и командном зачетах. Второй среди женщин стала Бреус Евгения, которая единственная из команды завоевала 3 высокие награды - 1 "золотую" (командная), 1 "серебряную" и 1 бронзовую медали. Среди мужчин наиболее успешно выступил Шавкун Сергей, завоевав 1 "золотую" и 1 бронзовую медаль в личном зачете.

Отмечено, что данная мировое первенство стала хорошим дебютом для новичка международных соревнований - Анны Пашковой, которая завоевала в личном зачете бронзовую медаль в рапире.

Добавим также, национальная паралимпийская сборная команда Украины по фехтованию в составе 13 спортсменов соревновалась за высшие награды чемпионата мира по 145 спортсменами из 24 стран мира.