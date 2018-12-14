Українські парафехтувальниці здобули повний комплект медалей на старті КС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з фехтування на візках успішно розпочала етап Кубку світу, що проходить в японському Кіото, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
У доробку українських паралімпійців повний комплект нагород: 1 "золота", 1 "срібна" та 1 бронзова медалі.
Першу медаль у скарбничку збірної поклала Федота Олена, яка здобула "срібло" у жіночій категорії Б. І відразу навздогін, наші шаблістки в категорії А - Бреус Євгенія та Морквич Наталя здобули відповідно "золоту" та бронзову медалі.
Зауважимо, національна збірна команда України з фехтування на візках представлена 14 фехтувальниками. Загалом у цьому етапі Кубка світу беруть участь 184 спортсмена з 27 країн світу.
Нагадаємо, українські паралімпійці вибороли низку медалей на ЧЄ з танців на візках.