Украинские парафехтовальщицы получили полный комплект медалей на старте КС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по фехтованию на колясках успешно начала этап Кубка мира, который проходит в японском Киото, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
В активе украинских паралимпийцев полный комплект наград: 1 "золотая", 1 "серебряная" и 1 бронзовая медали.
Первую медаль в копилку сборной положила Федота Елена, которая получила "серебро" в женской категории Б. И сразу вдогонку, наши саблистки в категории А - Бреус Евгения и Морквич Наталья получили соответственно "золотую" и бронзовую медали.
Отметим, что национальная сборная команда Украины по фехтованию на колясках представлена 14 фехтовальщиками. Всего в этом этапе Кубка мира принимают участие 184 спортсмена из 27 стран мира.
Напомним, украинские паралимпийцы завоевали ряд медалей на ЧЕ по танцам на колясках.