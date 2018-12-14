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Украинские парафехтовальщицы получили полный комплект медалей на старте КС

Киев • УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по фехтованию на колясках успешно начала этап Кубка мира, который проходит в японском Киото, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Украинские парафехтовальщицы получили полный комплект медалей на старте КС

В активе украинских паралимпийцев полный комплект наград: 1 "золотая", 1 "серебряная" и 1 бронзовая медали.

Первую медаль в копилку сборной положила Федота Елена, которая получила "серебро" в женской категории Б. И сразу вдогонку, наши саблистки в категории А - Бреус Евгения и Морквич Наталья получили соответственно "золотую" и бронзовую медали.

Отметим, что национальная сборная команда Украины по фехтованию на колясках представлена 14 фехтовальщиками. Всего в этом этапе Кубка мира принимают участие 184 спортсмена из 27 стран мира.

Напомним, украинские паралимпийцы завоевали ряд медалей на ЧЕ по танцам на колясках.

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