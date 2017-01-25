Українські морпіхи зайняли нові позиції в районі Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Морська піхота Військово-морських сил України зайняла нові позиції в районі Маріуполя. Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду допомоги армії “Повернися живим”, передає УНН.
“В районі Маріуполя наша доблесна морська піхота зайняла нову лісосмугу. Тепер росіянам немає як приходити в гості. Ще пару кроків і ЗСУ звільнять село, яке ворог зайняв минулого року”, — йдеться в повідомленні.
Проте, прес-секретар оперативно-тактичної групи "Маріуполь" в коментарі кореспонденту УНН повідомив, що ніяких змін позицій підрозділів ЗСУ поки не відбулося.
"З приводу зміни позицій підрозділів ЗСУ мені невідома така інформація взагалі. Хто зі збройних сил куди змістився? Перший раз чую. У нас все як і раніше в Секторі Маріуполь", - І.Чміль.
Як повідомляв УНН, українські військові зайняли нові важливі позиції на Світлодарській дузі.