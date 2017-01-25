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Украинские морпехи заняли новые позиции в районе Мариуполя

Украинские морпехи заняли новые позиции в районе Мариуполя

Киев • УНН

 • 16251 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Морская пехота ВМС Украины заняла новые позиции в районе Мариуполя. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", передает УНН.

"В районе Мариуполя наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу. Теперь россиянам нет возможности приходить в гости. Еще пару шагов и ВСУ освободят село, которое враг занял в прошлом году ", - говорится в сообщении.

Однако, пресс-секретарь оперативно-тактической группы "Мариуполь" в комментарии корреспонденту сообщил, что никаких изменений позиций подразделений ВСУ пока не произошло.

"По поводу изменения позиций подразделений ВСУ мне неизвестна такая информация вообще. Кто из вооруженных сил куда сместился? Первый раз слышу. У нас все по-прежнему в секторе Мариуполь", - И.Чмиль.

Как сообщал УНН, украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге .

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