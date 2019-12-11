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Українські митники не пропустили благодійну допомогу з Польщі до України

Українські митники не пропустили благодійну допомогу з Польщі до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Майже 300 посилок із благодійною допомогою для поляків в Україні зупинили у понеділок у прикордонному пункті пропуску "Медика-Шегині" українські митники. Про це заявили члени щецинської організації "Посилка для героя", передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Як стало відомо у вівторок, перевезти через польсько-український кордон польським волонтерам вдалося наразі тільки 10 посилок. Подарунки мали отримати польські родини, зокрема, з.

"Трьох наших волонтерів, котрі везли у мікроавтобусі подарунки для поляків в Україні, не пропустили через кордон у Медиці українські митники", - заявив у вівторок голова товариства "Посилка для героя" Томаш Савіцький.

Він додав, що волонтери привезли зі Щецина майже 300 посилок із продуктами харчування та побутовою хімією, а також з різдвяними листівками, виготовленими дітьми. Подарунки також включають дитячі візки та ходунки для дітей. Доброчинну допомогу везли в Івано-Франківськ.

За словами Савіцького, волонтери повернулися з кордону і нині вони чекають у Перемишлі. За допомогою організація звернулася, зокрема, до почесного консула України у Щецині.

"Українські митники протримали нас сім годин (на кордоні), після чого повідомили, що посилки мають бути оподатковані ввізним митом. Однак митом гуманітарна допомога не оподатковується", - повідомила координаторка акції "Посилка для героя" Алєксандра Цєсьля.

Вона додала, що, за її інформацією, українські митники у неділю не пропустили жодного транспорту із допомогою для поляків на сході.

Тепер волонтери із товариства "Посилка для героя" хочуть віддати понад 200 посилок доброчинній організації, яка роздасть допомогу бідним у Польщі.

Під час різдвяної всепольської акції "Посилка для героя" вже протягом дев’яти років у Польщі збирають подарунки для ветеранів. Торік перший транспорт з посилками відправили полякам в Україні, а цього року вперше до Литви.

У четвер українські працівники митниці, як інформували ЗМІ, не пропустили через кордон 800 посилок із святковими подарунками для поляків із сіл у Львівській області, які для них зібрали жителі міста Тарнув. Унаслідок цього посилки роздали бідним із Тарнува та околиць.

Нагадаємо, закарпатські митники вилучили 2598 упаковок кондитерських виробів та чаю в рейсовому автобусі, що їхав зі Словаччини. 

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