Українські медики отримали від корпорації "АТБ" перші системи з Франції для експрес-діагностики COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова в Дніпрі сьогодні отримала другу з 12 сучасних систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інфекційних захворювань. Перша така система експрес-діагностики від корпорації "АТБ" була передана напередодні медикам, які працюють в Полтавській області. Передове обладнання на суму близько 10 млн грн. закупила у Франції корпорація "АТБ" на прохання Офісу Президента України.