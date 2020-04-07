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Українські медики отримали від корпорації "АТБ" перші системи з Франції для експрес-діагностики COVID-19

Українські медики отримали від корпорації "АТБ" перші системи з Франції для експрес-діагностики COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова в Дніпрі сьогодні отримала другу з 12 сучасних систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інфекційних захворювань. Перша така система експрес-діагностики від корпорації "АТБ" була передана напередодні медикам, які працюють в Полтавській області. Передове обладнання на суму близько 10 млн грн. закупила у Франції корпорація "АТБ" на прохання Офісу Президента України.

"Сучасні системи CFX96, які допоможуть оперативно діагностувати і виявляти захворювання COVID-19, в період з 6 по 17 квітня будуть передані обласним лабораторним центрам і лікарням в Житомирі, Полтаві, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові, Києві і Дніпрі", - повідомила прес-служба корпорації "АТБ".

CFX96 - це флагманська високопродуктивна система, що дозволяє проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз в режимі реального часу.

"В умовах поширення коронавирусной інфекції та оголошення загальнонаціонального карантину для корпорації "АТБ" як соціально відповідального бізнесу одне з пріоритетних завдань - реалізація благодійних програм і проектів, спрямованих на всебічну підтримку і допомогу різним верствам населення. Сьогодні завдяки плідній співпраці корпорації "АТБ" з Офісом Президента в Україні уже прибуно сучасне медичне обладнання для оперативного діагностування і виявлення захворювання COVID-19. Найближчим часом обладнання буде передано обласним лабораторним центрам і лікарням країни", - прокоментував Борис Марков, голова Ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ".

Передове діагностичне обладнання, закуплене корпорацією "АТБ" у Франції, не тільки забезпечує безпомилкову діагностику, а й дозволяє робити це максимально швидко. Як розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, прилад може проводити 90-100 аналізів одночасно, видаючи результати в режимі реального часу.

"Для нас дуже важливо, щоб такі прилади були в лікарні імені Мечникова, тому що тисячі людей, які сьогодні потребують діагностики, повинні знати - тут їм обов'язково допоможуть, правильно поставлять діагноз і призначать лікування", - заявив медик під час передачі обладнання.

Як повідомлялося раніше, з 3 по 23 квітня корпорація "АТБ" реалізує спільний з Міністерством соціальної політики України благодійний проект з надання адресної допомоги представникам соціально незахищених верств населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного вжитку. Для його реалізації мережу "АТБ" виділила 100 млн грн.

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